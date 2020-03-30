Новосибирск, , 13:15 — REGNUM Участковый врач-педиатр из новосибирского Пашино Елена Шнайдер намерена обратиться в полицию из-за травли в социальных сетях в связи с коронавирусом. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в «ВКонтакте».

Шнайдер рассказала, что 14 марта вернулась из Японии, «немножко охрипшая и подкашливающая». Обратилась в поликлинику и взяла больничный лист. Осмотр терапевта и пробы на коронавирус, по её словам, были взяты на дому. Но несколько дней назад ей стали приходить сообщения от знакомых и незнакомых людей, в которых говорилось, что она больна коронавирусом, вышла на работу и заразила кучу детей, а сейчас находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

«Ответственно заявляю, у меня абсолютно нормальное самочувствие. Я ни разу за это время не температурила и 30 числа мне закрывают больничный лист. Я не знаю, умышленно или по глупости люди распространяют слухи», — подчеркнула Елена Шнайдер.

Она отметила, что приняла решение обратиться в полицию с просьбой разобраться в этой ситуации.