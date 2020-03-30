Москва, , 13:23 — REGNUM Пребывание сотрудников Следственного комитета РФ на рабочих местах ограничено до 6 апреля на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила 30 марта журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она пояснила, что ряд распоряжений издал глава ведомства Александр Бастрыкин. Так, для предотвращения распространения инфекции максимально сокращено присутствие на рабочих местах женщин. Сотрудники-мужчины будут меньше находиться на рабочих местах, для них установлен специальный график дежурств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР опровергли слухи о прекращении работы ведомства из-за коронавируса. Необходимые процессуальные действия, в том числе допросы по уголовным делам, по-прежнему проводятся, заверили в ведомстве.

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