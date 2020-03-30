Москва, 30 марта 2020, 13:13 — REGNUM В России все органы государственной власти (Госдума РФ, полиция, региональные парламенты) будут принимать свои нормативно-правовые акты, которые будут содержать различный объём ограничения прав граждан, с одной стороны, а с другой стороны, содержать меры экономической поддержки. Об этом 30 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской думы Александр Семенников.
В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») сказал, что все меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса, должны быть на опережение.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий назвал незаконными меры, принятые властями столицы РФ.