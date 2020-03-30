Москва, , 13:13 — REGNUM В России все органы государственной власти (Госдума РФ, полиция, региональные парламенты) будут принимать свои нормативно-правовые акты, которые будут содержать различный объём ограничения прав граждан, с одной стороны, а с другой стороны, содержать меры экономической поддержки. Об этом 30 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской думы Александр Семенников.

В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») сказал, что все меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса, должны быть на опережение.

«Я принципиально уверен в том, что все меры должны быть на опережение. Какое напряжение [создаёт вспышка коронавируса], такая и реакция власти. Было такое выражение: нет трудных операций, а есть операции плохо спланированные. Я очень горжусь, что у власти на всех уровнях хватает политической воли и разума, экспертов для того, чтобы принимать такие решения. Мы с вами можем сколько угодно переживать на взлёте, на посадке, но доверяемся тому, кто за штурвалом», — сказал Морозов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий назвал незаконными меры, принятые властями столицы РФ.