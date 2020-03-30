Владимир, , 13:17 — REGNUM Во Владимирской области умер пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз «коронавирусная» инфекция. Об этом 30 марта сообщило местное отделение Роспотребнадзора.

Сообщается, что пациент скончался в больнице. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во Владимирской области выявлены два подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Напомним, по данным на 30 марта, в России от инфекции, вызванной новым типом коронавируса, скончались девять человек.

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