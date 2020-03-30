Астрахань, , 13:11 — REGNUM В Астраханской области 29 марта были выявлены три человека с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» зарегистрировано три случая условно подтверждённой коронавирусной инфекции. Все заболевшие — жители села Солянка Наримановского района. Две женщины контактировали с первой инфицированной семьёй из посёлка Тальниковый, ещё одна женщина недавно вернулась из Таиланда. Все трое госпитализированы в Областную инфекционную клиническую больницу имени А. М. Ничоги.

Всего в регионе коронавирус предварительно обнаружен у восьми человек. Все контактировавшие с инфицированными переводят на самоизоляцию и тестируются на наличие инфекции.

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