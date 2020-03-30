Салехард, , 13:10 — REGNUM На Ямале с 6 апреля школьники переходят на дистанционное обучение. Каждому ребёнку обеспечат организацию рабочего места в домашних условиях, сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе опроса родителей, из 75,5 тысяч учеников ЯНАО компьютеров нет у 11,5 тысяч. Отсутствие не станет препятствием: школьникам без компьютеров выдадут нетбуки.

Дистанционное обучение будет проводиться на платформах «Российская электронная школа», «Учи.ру», Яндекс. учебник, Я. класс, а также с использованием инструментов АИС «Сетевой город. Образование».

Отмечается, что 25 и 26 марта во всех школах Ямала были проведены репетиции по внедрению дистанционных образовательных технологий. Проблемы из-за низкой скорости интернет-соединения возникли в 30 сельских школах отдалённых территорий ЯНАО. Там за каникулы должны развернуться локальные сети.