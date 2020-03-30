Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM Жителям Ростова-на-Дону напомнят о необходимости самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции через громкоговорители. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Экстренные службы через систему громкой связи призовут горожан воздержаться от прогулок в общественных местах, а также по возможности оставаться дома.

«Ежедневно, начиная с 3 апреля 2020 года, по утверждённым маршрутам патрулируют четыре расчёта поисково-спасательной службы. Данная работа продлится до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области действует режим повышенной готовности. В связи с угрозой распространения COVID-19 жителей региона призвали к самоизоляции. На Дону работают только аптечные пункты и продуктовые магазины, а также организации, осуществляющие реализацию товаров первой необходимости.

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