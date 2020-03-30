Воронеж, , 13:08 — REGNUM Двум жителям Воронежа грозит административная ответственность за распространение фейков о коронавирусе, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области 30 марта в своём телеграм-канале.

Вопрос рассматривался на заседании регионального оперштаба под руководством губернатора Александра Гусева. Как сообщается, в настоящее время полиция готовит документы по привлечению к ответственности граждан по ч. 9 ст. 13.15 КоАП — «Злоупотребление свободой массовой информации».

«Это первые два случая в Воронеже с начала пандемии коронавируса. Речь идёт о девушке и мужчине, распространявших фейки в Facebook. Штраф по этой статье для физлиц — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в целом ряде регионов полиция устанавливает создателей и распространителей фейков, связанных с коронавирусом.