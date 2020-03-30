Владимир, , 13:08 — REGNUM Во Владимирской области умер пациент с подтверждённым коронавирусом. Как сообщает ИА REGNUM, 30 марта эту информацию официально подтвердил Роспотребнадзор.

Ранее стало известно о смерти мужчины с диагнозом «пневмония». Он скончался 28 марта в больнице города Коврова.

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По предварительной информации, он не выезжал в последнее время за границу и не контактировал с лицами, у которых официально был подтверждён коронавирус.

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