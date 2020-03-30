Москва, , 13:09 — REGNUM В сложившейся ситуации в связи с опасностью распространения коронавируса перенос сроков голосования по поправкам к Конституции является абсолютно обоснованным, логичным, аргументированным и предсказуемым решением президента, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина, комментируя перенос даты голосования по Конституции.

«С пандемией подобного рода в глобальных масштабах в новейшее время человечество сталкивается впервые, поэтому ситуация труднопрогнозируема, но очевидно, что для предотвращения распространения пандемии необходимо исключить мероприятия с участием значительного количества людей.

Всеобщее голосование по поправкам в Конституцию предполагает участие порядка половины граждан РФ, имеющих право голоса, поэтому желательно его перенести.

Полагаю, что решение о новой дате голосования будет приниматься с учетом динамики изменения ситуации. Сейчас вряд ли можно назвать точную дату. Решение будет приниматься по мере устранения опасности коронавируса.

Пандемия коронавируса — это хороший тест на эффективность системы государственного управления. Мы видим, что действия органов власти и в Москве, и в России адекватны в сложившейся ситуации.

Власти работают достаточно эффективно и исходят из того, что приоритетом является здоровье граждан. Граждане это понимают и разделяют тревогу властей. Надеюсь, что россияне будут строить свои поведенческие стратегии с учетом опасности коронавируса», — высказала свое мнение Оксана Гаман-Голутвина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ в ходе обращения к гражданам заявил, что дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время.

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