Москва, , 13:07 — REGNUM В российских вузах обсуждают идею продлить дистанционное обучение даже по завершении учебного года. Об этом 30 марта заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин на телеканале «Россия 24».

«Темпы заболевания в мире, представьте себе: в два раза увеличилось количество заболевших за шесть дней, а в США в три раза увеличивается в три дня. Скорее всего, мир ещё не подобрался к пику, и вполне естественно, если мы будем планировать дальнейшую дистанционную работу и учёбу. Может быть, даже и по завершении учебного года», — заявил Кошкин.