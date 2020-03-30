Симферополь, , 13:07 — REGNUM В Крыму на 21 день ввели ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей. Об этом 20 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«После проведённого мониторинга пожарной опасности принято решение о закрытии лесов Крыма с 30 марта 2020 года на 21 календарный день», — отметил Рюмшин.

По его словам, за прошедшие выходные 28 и 29 марта леса Крыма посетили порядка 7,5 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2020 года на полуострове отменили все массовые мероприятия и ввели режим «повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавируса.

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