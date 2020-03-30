Джакарта, , 13:04 — REGNUM Правительство Индонезии заявило, что число пациентов с коронавирусом в стране за сутки увеличилось до 1414 человек, сообщает Kompas.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто подтвердил 129 новых случаев заболевания COVID-19 в стране за сутки.

Число погибших от коронавируса в Индонезии также выросло до 122 человек.

Согласно правительственным данным, в настоящее время заразившиеся коронавирусом выявлены в 31 провинции Индонезии. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в столице Индонезии Джакарте (698 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что до мая 2020 года медицинскому персоналу в стране потребуется три млн единиц средств индивидуальной защиты.

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