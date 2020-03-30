Самара, , 13:06 — REGNUM Пассажиропоток в общественном транспорте Самары снизился на тридцать процентов. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре весь транспорт работает по расписанию выходного дня, а время работы метро в вечерние часы с 30 марта дня сократилось до 21:00 часа.

Чиновники отмечают, что пассажиропоток имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению. В связи с этим чиновники делают вывод о том, что Самарцы стали более внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих и отреагировали на призыв по возможности оставаться дома.

Отмечается, что пассажиропоток уменьшился и за счет перевода учащихся на дистанционное обучение, а также после введения ограничений на проведение общественных мероприятий.

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