Москва, , 13:09 — REGNUM Заражение коронавирусом подтвердилось у 212 человек в Москве за минувшие сутки. Из них 102 человека старше 18, но моложе 40 лет, сообщили 30 марта в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также среди новых заболевших 58 человек в возрасте от 40 до 65 лет, 35 человек старше 65 лет и 17 детей. За последние две недели из стран Европы вернулись 43 человека. В общей сложности в Москве зафиксировано 1226 заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 марта в России подтвердилось заражение 302 человек. Всего в 71 регионе страны зафиксировано 1836 случаев коронавирусной инфекции, девять человек скончались.

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