Тараз, Казахстан, , 13:03 — REGNUM Запрет на въезд и выезд всех видов транспортных средств в Джамбульской области ввели власти Казахстана, сообщили 30 марта в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Все новые ограничения вводятся с 31 марта 2020 года. Запрет не распространяется на транзитный транспорт и грузы с продовольствием, лекарствами и другими товарами, необходимыми для жизнедеятельности предприятий.

Закрываются крупные торговые центры, парки, бани, автомойки, парикмахерские, автомагазины и другие объекты. Продовольственные рынки будут работать с 10:00 до 17:00.

Кроме того, закрываются кафе, рестораны и столовые. Всем жителям Джамбульской области рекомендуется не выходить из дома без острой необходимости. Передвижение группами более трех человек запрещается. Вводятся также дополнительные ограничительные меры в Кордайском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Казахстане выявлено 294 случая заражения коронавирусом, в том числе три — в Джамбульской области.

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