Кампала, , 13:03 — REGNUM Министр торговли Уганды Амелия Кямбадде распорядилась немедленно закрыть все торговые центры страны. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Я хотела бы, чтобы наши люди продолжали работать, однако скорость распространения болезни вызывает беспокойство. Жизнь дороже всего на свете. Поэтому все торговые центры должны быть закрыты с немедленным вступлением [постановления] в силу», — заявила Кямбадде в своем радио-обращении в субботу, 28 марта.

По сообщению репортеров, постановление Кямбадде последовало через два дня после того, как президент страны Йовери Мусевени заявлял, что торговые центры не будут закрыты.

«Нам нужно остаться дома. Давайте держаться подальше от торговых центров. Мы рассмотрим другие вопросы, когда вернемся к нормальной жизни», — сказала министр.

Манисуули Матову, также известный как Янга, один из владельцев городских торговых центров, описал текущую ситуацию как «вопрос жизни и смерти».

«Некоторые из нас давно покинули город. Вы не должны ждать, пока кто-нибудь даст вам директиву. Я уже в своей родной деревне», — сказал он.

Он посоветовал людям тратить свои сбережения экономно, предупреждая о предстоящих «трудных временах».

Напомним, что в Уганде заражение коронавирусом было выявлено у 33 человек.

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