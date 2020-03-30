Оренбург, , 12:57 — REGNUM В Оренбурге прокуратура внесла представление в адрес главы города, потребовав надзора за ходом работ по реставрации спуска на набережной Урала, который является объектом культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в надзорном ведомстве региона.

Как отметили в прокуратуре, в июне 2019 года Арбитражный суд области возложил на подрядчика, исполнявшего в 2017 году муниципальный контракт по ремонту спуска к реке, обязанностей по выполнению мероприятий в рамках гарантийных обязательств. Однако, в полном объеме решение суда так и не исполнено. Работы продолжились в 2020 году, но без технадзора за стороны мэрии, что не гарантирует их качество и безопасность.

Добавим, 26 марта в горадминистрации сообщили, что подрядчик выполняет подготовительные работы на объекте, затем приступит непосредственно к продолжению реконструкции. Работы проводит подрядная организация ООО «СКИБ». Напомним, ранее были внесены изменения в проект, ступени, поручни и балясины решили покрыт гранитом. Для облицовки выбран мансуровский камень — самый светлый из всех российских гранитов.

«Все работы выполняются в соответствии с договором целевого финансирования. К июню реконструкция должна быть завершена», — заявил тогда главный инженер МБУ «Управление капитального строительства» Алексей Кармишин.

Напомним, лестничный марш у реке Урал является объектом культурного наследия регионального значения. Реставрация спуска началась в конце 2017 года. Однако отремонтированный спуск не пережил зиму. Штукатурка начал отслаиваться, на ступнях появились ржавые разводы. Продолжившийся ремонт был подвергнут критике со стороны общественности. Впоследствии и чиновники признали тот факт, что спуск после реставрации нуждается в повторном капремонте. Горожане назвали спуск к Уралу, который является визитной карточкой города, позором областного центра.

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