Москва, , 12:57 — REGNUM В Москве инфекционное заболевание, вызванное новым типом коронавируса, выявлено у 17 детей. Такие данные ИА REGNUM сообщили 30 марта в оперативном штабе по противодействию инфекции.

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По данным штаба, большинство новых больных в столице — молодые люди от 18 до 40 лет.

Напомним, всего за последние сутки, 29 марта, в России было подтверждено 302 новых случая заболевания COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, Москве остаётся антилидером среди регионов по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Так, из 302 подтверждённых за последние сутки случаев на столицу приходятся 212. В общей сложности в Москве выявлено уже 1226 заболевших.

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На втором месте по числу заразившихся новым типом коронавируса — Московская область (119 человек). Следом идёт Санкт-Петербург (50 заболевших).

По данным на 30 марта, в России общее число заразившихся в достигло 1836 человек. Девять пациентов с COVJD-19 скончались, 66 выздоровели.