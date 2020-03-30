Череповец, Вологодская область, , 12:56 — REGNUM Компания «Северсталь», подтвердившая наличие коронавируса у одного из топ-менеджеров, выявила еще семь сотрудников с подозрением на опасную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

«Среди работников компании выявлено еще семь случаев с подозрением на короновирус. Все они — не из числа производственного персонала и не имели с ним контактов. Сотрудники изолированы, им оказывается медицинская помощь, проводятся тестирование круга их контактов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус. Заболевшей также оказалась жена этого сотрудника. 28 марта в Череповце был введен режим ЧС.