Красноярск, , 12:56 — REGNUM Правительство Красноярского края прокомментировало распространяемую 30 марта в соцсетях и Telegram-каналах информацию о том, что губернатор региона Александр Усс якобы летел в одном самолёте из Москвы в Красноярск с женщиной, у которой предварительно подтверждён коронавирус.

«О якобы летевшей в одном самолёте с губернатором заражённой женщине нам неизвестно», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что последняя командировка Усса состоялась две недели назад. В прошлую пятницу Усс сдал плановый тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 подтверждённых случаев коронавируса.

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