Москва, , 12:54 — REGNUM Более 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердились в Москве. Всего в городе зафиксировано 1226 заражений, сообщает 30 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Положительные тесты за минувшие сутки сдали 212 человек. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет, 35 человек старше 65 лет и 17 детей.

Под медицинское наблюдение взяты и заразившиеся, и те, кто контактировал с ними. За последние две недели вернулись из стран Европы 43 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 марта в России подверждены 1836 заражений коронавирусом. Случаи выявлены в 71 регионе.

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