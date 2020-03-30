Тюмень, , 12:53 — REGNUM В Тюменскую областную клиническую инфекционную больницу в марте с присасыванием клещей обратились уже восемь человек. Из них четверо — 29 марта, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В условиях карантина по COVID-19 появление клещей, как разносчиков энцефалита, дополнительно должно мотивировать тюменцев без соответствующих прививок не посещать парки, леса и дачные участки.

По данным врачей инфекционной больницы, к ним ежегодно с присасыванием клеща обращаются около 4 500 тюменцев.