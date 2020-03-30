Москва, , 12:53 — REGNUM Современная российская бюрократия, в отличие от советской, совершенно не приспособлена к действиям в сложных и резко меняющихся условиях, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он написал 30 марта в своем Telegram-канале, комментируя введенные в Москве карантинные меры.

«Современная российская бюрократия (в отличие, кстати, от советской) совершенно не приспособлена к действиям в сложных и резко меняющихся условиях. Именно поэтому, между прочим, делается отчаянная ставка на всевозможные запреты, штрафы и наказания, которые, в свою очередь, окажется невозможно применить с учётом масштабов неминуемых массовых нарушений. А главное, нет чётких критериев, позволяющих отделить нарушителей от законопослушных граждан, — написал Кагарлицкий. — Не удивительно, что в такой ситуации бюрократия начинает впадать в панику, принимать бестолковые и противоречивые решения, назначать и отменять меры, не думая о последствиях. Паникующая бюрократия хуже запаниковавшей армии».

Как пояснил Кагарлицкий, дезорганизация бюрократического управления на фоне внутриэлитного противоборства и экономического кризиса — идеальный рецепт политического коллапса.

«Какую конкретно форму он примет — вопрос ближайших нескольких месяцев. Но шансов избежать его очень мало», — уверен эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Москвы, в столице РФ будут разрабатывать информационные системы, которые позволят властям с каждым днем «всё жёстче контролировать ситуацию».