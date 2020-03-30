Москва, , 12:51 — REGNUM Продажа венесуэльских активов может принести «Роснефти» ресурсы для обеспечения финансовой стабильности компании. Об этом 30 марта заявил независимый эксперт Вячеслав Мищенко на телеканале «Россия 24».

«Текущий кризис, который затронул практически все сферы нефтегазового бизнеса и, соответственно, по условиям сделки при выходе из этих активов Роснефть может рассчитывать на возврат 9,6% акций на свой баланс. Неплохая поддержка падающему денежному потоку в свете последних событий, практического падения доходности торговых предприятий и самой цены на нефть», — заявил Мищенко.

Ранее «Роснефть» объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле — её активы в этой стране будут проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России. О какой именно компании идёт речь, пока не раскрывается. Эксперты полагают, что подразумевается «Роснефтегаз», которому сейчас принадлежит 50% плюс одна акция «Роснефти». В случае если именно «Роснефтегаз» перечислит дочке «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над компанией.