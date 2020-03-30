Лондон, , 12:54 — REGNUM У старшего советника премьер-министра Великобритании Доминика Каммингса обнаружены симптомы заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

«Доминик Каммнгс обнаружил у себя симптомы коронавирусной инфекции, поэтому сейчас он находится в режиме самоизоляции», — отметил редактор издания, сославшись на свой источник.

По данным журналиста, чиновник не вступал в контакт со своими коллегами, что исключает возможность передачи инфекции. Более того, симптомы коронавируса еще не означают наличие самого коронавируса.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции в Великобритании привела к заражению порядка 20 тыс. человек, из них 1 тыс. 228 человек скончались.

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