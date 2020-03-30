Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM Часть аппаратов искусственной вентиляции легких, которыми оснащены лечебные учреждения Ростова-на-Дону, оказалась в нерабочем состоянии. Это следует из информации, размещённой на сайте горадминистрации.

«В муниципальных учреждениях здравоохранения имеется в наличии 246 рабочих аппаратов искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM отмечает, что 24 марта сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко заявлял о том, что к лечению больных готово 272 аппарата искусственной вентиляции легких. Таким образом, по последним данным, 26 аппаратов не готово к оказанию помощи.

Напомним, в настоящее время в Ростовской области подтверждено два случая заболевания COVID-19. Анализы пятерых жителей региона проверяются.

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