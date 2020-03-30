Москва, , 12:49 — REGNUM Большинство новых заболевших коронавирусом в столице — молодые люди возрастом от 18 до 40 лет. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве.

Отмечается, что за прошедшие сутки в столице подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в городе зафиксировано 1226 случаев коронавируса.

Среди новых заболевших большая часть — 102 человека, приходится на возрастную группу от 18 до 40 лет, возраст ещё 58 человек от 40 до 65 лет и только 35 человек старше 65 лет. Кроме того, коронавирус подтвержден у 17 детей.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны», — отмечено в сообщении.

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