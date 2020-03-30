Уфа, , 12:58 — REGNUM Оставаться дома в нерабочие дни в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции попросила местных жителей глава Самары Елены Лапушкина. Соответствующее обращение распространила пресс-служба городской администрации.

По словам главы Самары, ситуация очень серьезная. При этом нерабочие дни не являются каникулами или дополнительным отпуском. Оставшись дома граждане обезопасят себя и своих близких от вируса.

Елена Лапушкина подчеркнула, что режим самоизоляции должны особенно соблюдать граждане старшего поколения и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Глава Самары напомнила о необходимости тщательного мытья рук с применением антисептиков, а при выходе на улицу соблюдать необходимую дистанцию.

«Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!», — заявила Елена Лапушкина.

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