Москва, , 12:46 — REGNUM Меры, приятные в столице командой мэра Москвы Сергея Собянина, выявят все административные и бытовые противоречия, накапливавшиеся годами и игнорировавшиеся бюрократией, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он написал 30 марта в своем Telegram-канале.

«Во-первых, отсутствие официальных полномочий и правовых оснований для действий мэрии — это не результат каких-то нестыковок, — написал он. — Дело в другом — внутри власти идёт острая борьба, которая раскалывает её и парализует процесс принятия решений. В итоге каждый губернатор должен действовать самостоятельно, поскольку согласованной лини поведения на федеральном и местном уровне просто не может быть. Во-вторых, меры, приятные в столице командой Сергея Собянина, выявят все административные и бытовые противоречия, накапливавшиеся годами и игнорировавшиеся бюрократией».

В частности социолог призвал московскую мэрию ответить на следующие вопросы: «как быть с людьми, не имеющими московской регистрации»; «как быть с теми, кто живёт не по месту регистрации»; «как быть с теми, кто вынужден был работать за «серую» зарплату, не говоря уже о тех, кто работал неофициально», «как наладить контроль, если вы плохо представляете себе объект, который собираетесь контролировать?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве будет создана информационная система, позволяющая отследить все перемещения граждан. Об этом 30 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.