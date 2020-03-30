Ташкент, , 12:44 — REGNUM Административный суд Ферганы арестовал фотографа на 15 суток и назначил штраф в размере 446 тыс. сумов ($46,7), сообщает агентство «УзА».

По данным суда, 26 марта мужчина сфотографировал скопление людей возле Ферганской областной многопрофильной больницы. Злоумышленник опубликовал фото в сети, указав, что люди высказывают медикам недовольство.

Агентство сообщает, что жители Ферганы не выражала недовольство, а общалась с медработниками. О теме разговора ничего не сообщается. Кроме того, фотограф отказался выполнять требования инспектора профилактики.

«Намерение гражданина А.И. состояло в том, чтобы вызвать панику у населения во время распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в Ташкенте ужесточили карантин. Водителям запретили пользоваться личным транспортом. Выехать в город на автомобиле можно только после получения специального разрешения.

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