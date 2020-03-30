Москва, , 12:50 — REGNUM Сбор денежных средств объявила Московская абхазская диаспора для оказания помощи Абхазии в период борьбы с распространением коронавируса. Об этом было объявлено 29 марта на сайте организации.

«В настоящее время в Абхазии нет зарегистрированных случаев коронавируса. Эта вселяет хрупкую надежду, но времени для организации всех необходимых превентивных мер крайне мало», — говорится в обращении председателя диаспоры Беслана Агрбы.

Он пообещал освещать, на что будут потрачены собранные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с 28 марта введено чрезвычайное положение для недопущения распространения коронавируса в республике. Приостановлена работа гостиниц и санаториев, раннее было запрещена торговля на рынках и в ряде других торговых точек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абазии в мечетях приостановили коллективные молитвы и проповеди