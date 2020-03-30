Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM С начала пандемии коронавируса в Петербурга подтвердили 50 случаев заражения. С подозрением на заражение коронавирусом в инфекционной больнице имени Боткина в настоящий момент находятся 358 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба города.

По данным на понедельник, 30 марта на лечении в инфекционной больнице им. Боткина находятся 358 пациентов — 338 из Петербурга и 20 из Ленобласти. Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 50 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

«За прошедшие сутки на стационарное лечение в больницу им. Боткина с признаками ОРВИ поступило 28 человек, выписано 32 человека», — говорится в сообщении.

В службу экстренных вызовов 112 поступило 2036 звонков, в службу городской скорой медицинской помощи направлено 941 обращение, в полицию — 215, о прибытии из-за рубежа сообщили 827 человек.