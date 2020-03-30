Тбилиси, , 12:40 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии выявлен 131 факт нарушения гражданами действующего на всей территории страны режима чрезвычайного положения.

По информации МВД Грузии, 104 гражданина были оштрафованы за скопление на публичном пространстве 10 и более человек. 13 физических и 6 юридических лиц оштрафованы за нарушение ограничений, связанных с экономической деятельностью.

Кроме того, выявлено 3 факта нарушения гражданами режима самоизоляции. 5 лиц оштрафованы за междугороднюю перевозку граждан на микроавтобусах, так как в условиях режима чрезвычайного положения движение этого вида междугороднего пассажирского транспорта в Грузии запрещено.

В условиях распространения коронавируса президент Грузии приказом и декретом от 21 марта объявила в стране режим чрезвычайного положения. Оба документа в тот же день подписал премьер и утвердил парламент. Режим ЧП будет действовать в Грузии до 21 апреля включительно.

С целью предотвращения нарушений данного режима правительство Грузии установило штрафы. Для физических лиц размер штрафа составляет 3000 лари, для юридических — 15 000 лари. Повторное нарушение считается уголовным преступлением и карается лишением свободы сроком до 3 лет.

Согласно последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/ka/, коронавирусом в Грузии инфицированы уже 98 человек, выздоровели 18, 4978 человек находятся в карантине, а 266 — в стационарах под наблюдением врачей.