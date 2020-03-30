Москва, , 12:44 — REGNUM Один из сотрудников госкорпорации «Росатом» сдал положительный тест на коронавирус нового типа. Об этом сообщил 30 марта глава корпорации Алексей Лихачёв в видеообращении, опубликованном на сайте корпоративного издания «Страна Росатом».

По словам Лихачёва, на предприятиях Росатома ввели режим усиленного медицинского контроля, сотрудников проверяют перед началом и в течение рабочего дня. Он также призвал сотрудников проявлять друг к другу внимание и бережное отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта коронавирус подтвердился у сотрудницы компании «Турбинные технологии ААЭМ», которая является дочерней структурой Росатома в Санкт-Петербурге. Женщину отправили в больницу.

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