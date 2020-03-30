Белгород, , 12:40 — REGNUM 34 туриста централизованно привезли из Воронежа на автобусе в Белгородскую область. Эти граждане прилетели из Таиланда, сообщила 30 марта журналистам замначальника регионального департамента здравоохранения Ирина Николаева.

Туристы вернулись в Россию 29 марта чартерным авиарейсом, самолёт приземлился в Воронеже. Правительство Белгородской области приняло решение централизованно доставить граждан домой, чтобы они не пользовались общественным транспортом и не контактировали с родственниками. Всех туристов поместили на самоизоляцию под наблюдение врачей.

На границах с соседними регионами открыты три круглосуточных поста для досмотра пассажиров всех автобусов, которые въезжают из других регионов. Как сообщало ИА REGNUM, Белгородская область предлагает приостановить межмуниципальные автобусные перевозки с Курской и Воронежской областями.