Майкоп, , 12:34 — REGNUM Два новых подтвержденных случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Адыгее, сообщил на своей Instagram-странице глава региона Мурат Кумпилов. Таким образом, число жителей республики, заболевших COVID-19, выросло до трех.

«Сейчас в Адыгее зарегистрировано три случая инфицирования коронавирусом, еще восемь человек — под подозрением. Тяжелобольных среди них нет», — написал Кумпилов.

Отметим, что первый факт заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Адыгее был лабораторно подтвержден 26 марта.

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