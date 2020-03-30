Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM Еще два пациента выздоровели от COVID-19 в Свердловской области. Об этом написал губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Ранее был выписан еще один свердловчанин. Таким образом, в регионе вылечили уже троих человек от нового коронавируса.

«Также из больницы отпустили 12 человек, контактировавших с заболевшими», — добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области подтверждено 24 случая COVID-19. В регионе просят жителей, особенно старшее поколение, как можно реже выходить из дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Здесь ищут коронавирус: фоторепортаж из лаборатории в Екатеринбурге