Нижний Новгород, , 12:25 — REGNUM По данным на 12:00 30 марта, в Приволжском федеральном округе выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб России. Всего в Поволжье заражение COVID-19 подтверждено у 98 человек.

Так, три новых случая инфицирования подтвердили в Кировской области, по два новых заражения — в Пермском крае, Саратовской области и Марий Эл, один — в Оренбургской области.

С учетом новых заразившихся по 14 человек с подтвержденным диагнозом наблюдаются в Самарской области и Татарии, 13 человек — в Пермском крае, 12 — в Кировской области, 11 — в Нижегородской области, по семь человек — в Оренбургской и Пензенской областях, пять человек — в Башкирии, по четыре — в Удмуртии и Саратовской области, три человека — в Мордовии, двое — в Марий Эл и по одному в Ульяновской области и Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 302 человек, основной прирост заразившихся — 212 человек — приходится на Москву. Всего в России, по данным на 30 марта, диагноз подтверждён у 1 836 человек. Накануне в Москве и Московской области был введен режим самоизоляции для граждан. Аналогичные ограничения стали действовать в Чечне, а также Калининградской и Мурманской областях.

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