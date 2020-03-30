Москва, , 12:22 — REGNUM В 35 субъектах России за сутки зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Большая часть заразившихся — 212 человек — зафиксирована в Москве. Следом идёт Коми, где выявлено 15 новых случаев заболевания атипичной пневмонией, связанной с заражением коронавирусом. В Санкт-Петербурге за сутки установлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — семь, в Бурятии пять, а в Архангельской области четыре случая.

В Белгородской, Псковской, Кировской областях, а также Адыгее и Дагестане зафиксировано по три новых случая заболевания. В Ивановской, Владимирской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурсманской, Челябинской, Саратовской Кабардино-Балкарии, Пермском и Красноярском краях выявлено по два случая заражения коронавирусом. По одному случаю обнаружено в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской, Новосибирской областях, а также в Калмыкии, Хакассии, Ставропольском и Алтайском краях.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66 человек.