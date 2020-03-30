Тбилиси, , 12:21 — REGNUM Обучение в школах и вузах в Грузии не стали откладывать из-за ситуации, сложившейся в связи распространением коронавируса. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» 30 марта сообщили в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии.

«Вопрос объявления текущего семестра академическим не рассматривается», — заявили журналистам в ведомстве.

Сообщается, что в ряде школ уже налажено дистанционное обучение через интернет-платформы. Для тех учебных заведений, где этого сделать не удалось, начаты телеуроки, что позволяет проходить обучение и тем, у кого проблемы с доступом в цифровую сеть. Трансляции сопровождаются языком жестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в связи с эпидемиологической обстановкой школы и вузы ранее были закрыты для посещения учащихся. До 21 апреля в стране действует чрезвычайное положение.

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