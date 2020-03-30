Абуджа, , 12:20 — REGNUM Правительство Нигерии утвердило грант в размере 10 млрд найр (около 27 млн долларов США) для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом передает CNN Africa.

Согласно заявлению президента страны Мухаммаду Бухари, деньги будут переданы штату Лагос, деловой столице Нигерии, в которой зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом в стране.

«Этот грант позволит Лагосу расширить свои возможности по сдерживанию вспышки, а также поможет другим штатам наращивать потенциал», — написал президент Бухари в своем аккаунте в Твиттере.

Президент также выделил Нигерийскому центру по контролю над заболеваниями (NCDC) специальный фонд в размере 5 млрд найр (около 13 млн долларов США).

NCDC, ведущий национальный институт общественного здравоохранения в стране, находится на передовой реагирования на пандемию, отмечают репортеры.

«Немедленно выделяется 5-миллиардный фонд специального вмешательства для Нигерийского центра по контролю над заболеваниями для обеспечения оснащения и расширения его объектов и лабораторий по всей стране, а также переброски в них персонала», — сказал президент Бухари.

Богатые нигерийцы и организации, включая банки, также пожертвовали миллиарды найр, чтобы помочь финансировать медицинские центры и предоставить материалы, необходимые для сокращения распространения коронавируса в стране.

Объединенный банк Африки (UBA) объявил о пожертвовании в размере 5 млрд найр (около 13 млн долларов США) для оборудования изоляторов, отделений интенсивной терапии и предоставления прямого доступа к медицинским консультациям для 450 000 граждан каждый день.

«Эта глобальная пандемия должна сплотить граждан, правительства и лидеров бизнеса ‑ и очень быстро. Поскольку мы наблюдаем быстро растущее число случаев коронавируса в Нигерии и Африке, частный сектор должен работать рука об руку с правительствами в борьбе с распространение глобальной пандемии», — заявил председатель UBA Тони Элумелу.

Богатые представители нигерийского частного сектора, в том числе Феми Отедола, Абдулсамад Рабиу, Герберт Вигве, Сегун Агбадже и Алико Данготе, предоставили по 1 млрд найр (около 2,7 млн долларов США) каждый для поддержки правительства в борьбе с пандемией в Нигерии.

«Президент Мухаммаду Бухари приветствовал общественный настрой богатых нигерийцев и организаций по оказанию поддержки в битве с пандемией COVID-19», — говорится в заявлении, опубликованном специальным советником президента по СМИ и связям с общественностью Феми Адесиной.