Нальчик, , 12:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, по данным оперативного штаба, число заболевших выросло до шести человек.

Напомним, в Кабардино-Балкарии по состоянию на 28 марта было зарегистрировано четыре подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Под контролем врачей оставались 406 человек. Как сообщали в управлении Роспотребнадзора, общее число жителей региона, обследованных на коронавирусную инфекцию, составляло 1300 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, о первых случаях заражения сообщил 21 марта в своем Instagram глава республики Казбек Коков. По его словам, двое заразившихся вернулись в республику из-за границы.