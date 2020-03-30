Владимир, , 12:09 — REGNUM Во Владимирской области к 30 марта выявлено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Владимирская область стала одним из пяти регионов, где диагноз был поставлен впервые.

Всего за сутки с 29 по 30 марта было выявлено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах. В Псковской области зарегистрирован один летальный случай.

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