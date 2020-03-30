Ташкент, , 12:04 — REGNUM Координационный центр для помощи волонтерам и добровольцам создали при хокимияте (администрации) Ташкента, сообщили 30 марта в пресс-службе администрации столицы Узбекистана.

Центр создан после введения ограничения на использование личного транспорта в Ташкенте. Все желающие могут обратиться в центр с заявлением, которое будет передано в администрацию Ташкента. После этого госслужащие организуют адресную помощь при содействии добровольцев.

Напомним, с 30 марта власти Ташкента ужесточили карантин — водители могут пользоваться личным автомобилем только после получения специального разрешения. По состоянию на 30 марта в республике обнаружено 145 случаев заражения коронавирусом.

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