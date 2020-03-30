Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Педагоги Новосибирского колледжа лёгкой промышленности и сервиса шьют медицинские марлевые маски. Первая партия индивидуальных средств защиты уже поступила в оперативный штаб министерства образования региона.

Сотрудники колледжа также изготовили маски для ветеранов системы среднего профессионального образования (СПО), работавших учреждении.

«В целях обеспечения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска инфицирования населения Новосибирской области, в Минпромторг России направлена заявка на поставку марли для изготовления масок из расчета 150 тысяч штук. Они будут предназначены для работников и студентов системы СПО Новосибирской области. Педагогический коллектив колледжа готов к выполнению поставленных задач», — уточнили в региональном минобре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) 30 марта, зарегистрировано восемь случаев заражения COVID-19.

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