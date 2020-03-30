Нью-Дели, , 12:11 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди завил о том, что правительство страны не планирует продлевать трехнедельное ограничение на передвижение в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 30 марта сообщает Reuters.

Ранее глава правительства подписал распоряжение о самоизоляции граждан страны, которым теперь до 15 апреля необходимо оставаться в своих домах, покидая их лишь в случаях крайней необходимости.

Данный режим наносит серьезный урон экономике страны, а также значительно бьет по наиболее беднейшим слоям населения, поэтому продлевать карантин весьма проблематично.

Напомним, по официальным данным, в Индии зафиксировано порядка 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 30 человек скончались.

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