Уфа, , 12:03 — REGNUM Парки, скверы и аллеи временно закрыли в Кировском районе Уфы для недопущения распространения коронавируса. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, на входах в парки, скверы и аллеи разместили соответствующие объявления. Кроме этого, сотрудники жилищных служб ограничивают работу и посещение детских площадок во дворах жилых домов.

Чиновники призывают граждан находиться дома в период нерабочей недели, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. При этом нужно постоянно проветривать помещения и делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При вынужденном выходе на улицу нужно соблюдать дистанцию в полтора-два метра друг от друга.

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