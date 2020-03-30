Бузулук, Оренбургская область, , 11:59 — REGNUM В Оренбургской области по решению суда компания выплатит компенсацию ущерба окружающей среде, допущенной из-за разлива 1 тонны нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, весной 2019 года в Бузулукском районе из-за разгерметизации нефтепровода произошла крупная утечка нефтепродукта. Испорчено более 5 тыс. квадратных метров земли лесного фонда.

С предприятия-транспортировщика взыскано 60 млн рублей в счет компенсации причиненного ущерба. В законную силу решение суда не вступило.