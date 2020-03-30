Симферополь, , 12:01 — REGNUM В Крым доставили первый автомобиль, оборудованный специальным боксом для транспортировки зараженных коронавирусом. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в республике сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

«Прибыла первая боксированная машина. Это очень хорошая новость для наших врачей, которые работают с любыми инфекционными больными. На подходе ещё два автомобиля», — отметила Романовская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 2,8 тысячи крымчан находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом. В Республике выявлено 15 случаев заражения COVID-19, ещё пять в Севастополе.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма пообещали бороться с необоснованным повышением цен